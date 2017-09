Fahndung nach Täter einer Kiosk-Schlägerei

(st/ots) Iserlohn 11.09.2017 | Ein bislang unbekannter Täter betrat am Abend des 18. Juli einen Kiosk am Südengraben. Hierin geriet er mit einem 42-jährigen Iserlohner in Streit, den er daraufhin beleidigt und geschlagen haben soll. Das Opfer wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort, wurde jedoch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das dabei entstandene Bildmaterial gab das zuständige Amtsgericht nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei.

Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-6416 oder 9199-0 entgegen.