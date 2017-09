Fahndung nach Dieb! Bargeld aus Registrierkasse gestohlen

Polizei sucht Tatverdächtigen mit Bilder der Überwachungskamera

(st/ots) Olpe 13.09.2017 | Am Freitag, den 28. Juli 2017 entwendete ein bislang noch unbekannter Täter 400 Euro aus einer Registrierkasse eines Buchladens in der Frankfurter Straße in Olpe.

An diesem Tag betrat am späten Nachmittag ein unbekannter Mann den Buchladen und verwickelte eine 64-jährige Mitarbeiterin in einem von der Ladentheke uneinsehbarem Geschäftsbereich in ein Verkaufsgespräch. Ohne Waren zu kaufen, verließ er das Geschäft kurze Zeit später wieder. Erst als er über alle Berge war, bemerkte der Geschäftsinhaber, dass Bargeld in Höhe von 400 Euro aus der Registrierkasse an der Ladentheke fehlte. Vermutlich betrat, während der Unbekannte die 64-Jährige im Kundengespräch ablenkte, ein Mittäter das Geschäft und nahm das Bargeld aus der Kasse.

Bei dem Tatverdächtigen, der die Verkäuferin ablenkte, handelte es sich um einen ca. 1,80 m großen Mann im Alter von Anfang 20 mit schlanker Statur. Er trug dunkelbraunes Haar, sprach akzentfrei Deutsch und war bekleidet mit einer hellgrauen Kapuzenjacke und einer schwarzen Jeanshose.

Die Überwachungskamera eines benachbarten Geschäfts konnte Bilder von dem Tatverdächtigen aufnehmen.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Mann auf den Bildern der Überwachungskamera wieder? Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Olpe unter Telefon 02761/9269-6200 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fotos: Polizei