Brandstiftung? Zeitungspakete brennen am Gebäude

(st/ots) Iserlohn 30.09.2017 | Am Samstagmorgen, um 08:10 Uhr, wurde der Feuerwehr Iserlohn ein Brand am ehemaligen Christophery-Gebäude an der Oberen Mühle gemeldet.

Die Rauchentwicklung von der Rahmenstraße aus gesehen und die erhöhte Anzahl von Notrufen in der Einsatzzentrale ließ zunächst schlimmeres erwarten. Im überdachten Eingangsbereich des Gebäudes brannten dort zum Verteilen gelagerte Zeitungspakete. Mit einem C-Rohr unter Atemschutz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Allerdings hatte das Feuer schon die mit Holzplatten gesicherte Eingangstür und die Verkleidung des Vordaches beschädigt. Die Verkleidung wurde teilweise entfernt und Glutnester abgelöscht. Weiter in das Gebäude war das Feuer nicht eingedrungen.

Für die Zeit des Einsatzes war die Obere Mühle rund eine Stunde voll gesperrt. Schadenshöhe und Brandursache werden durch die Polizei ermittelt. Im Einsatz waren der Löschzug und der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppen Stadtmitte, Obergrüne und Untergrüne der Freiwilligen Feuerwehr.

Foto:Pressestelle Berufsfeuerwehr Iserlohn