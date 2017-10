Auffahrunfall mit Verletzten und 17.000 Euro Sachschaden

(st/ots) Lennestadt 27.09.2017 | Am Montagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es in Lennestadt Borghausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Sundern fuhr zusammen mit ihrem 7 Monate alten Kind in ihrem Peugeot vom Kreisel Borghausen kommend in Fahrtrichtung Grevenbrück. Ihr folgte ein 20-jähriger Autofahrer aus Finnentrop mit seinem VW Golf. Die Peugeot – Fahrerin beabsichtigte nach links in Richtung Sporke abzubiegen, dies bemerkte der nachfolgende Golf – Fahrer zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Das mitfahrende Kind war in einem Kindersitz gut gesichert und kam mit einem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17000.- Euro.