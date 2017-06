Verkehrsunfall mit 5 leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 24.05.2017 gegen 15:50 Uhr beabsichtigte eine 28-jährige Pkw-Fahrerin in Wenden von der Schönauer Straße nach links in den Peter-Dassis-Ring einzubiegen. Dabei übersah sie eine ihr entgegenkommende 33-jährige Pkw-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die beiden Fahrzeugführerinnen sowie deren als Insassen in den Wagen befindlichen drei Kinder leicht verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro, auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr Wenden gebunden