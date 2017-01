LKW-Auflieger mit Gefahrgut brannte

Feuerwehr hat Lage schnell unter Kontrolle

(st/ots) Lennestadt 15.12.2016 | Am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr geriet der Auflieger eines Gefahrgut-LKW´s auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Lennestadt-Maumke in Brand.

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, fuhr das Fahrzeug auf eine freie Fläche, kuppelte den Auflieger von der Zugmaschine ab und fuhr diese beiseite. Anschließend warnte er seine Kollegen auf dem Betriebsgelände und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Lennestadt bekämpfte den mit ölverschmierten Betriebsmitteln beladenen Auflieger zunächst mit Wasser, im weiteren Verlauf wurden zwei Schaummittelrohre unter Atemschutz eingesetzt. Der Auflieger war nur etwas zu einem Viertel beladen. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war wurde der Auflieger mit einem Bagger leer geräumt, um alle Glutnester abzulöschen und ein Wiederaufflammen der Ladung zu verhindern. Verletzte wurde niemand, die bei Ausbruch des Feuers unmittelbar in der Nähe des LKW´s befindlichen Mitarbeiter wurden vorsorglich vom Notarzt untersucht. Die Feuerwehr Lennestadt war mit den Löschgruppen Maumke, Meggen, Grevenbrück und 45 Kameraden im Einsatz. Zudem waren Polizei, Rettungswagen und Notarzt vor Ort. Über die Schadenhöhung und Brandursache liegen keine Informationen vor. Die Bundesstraße wurde während der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt.