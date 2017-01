Tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

(st/ots) Olpe 18.10.2016 | Update | Am Sonntagnachmittag ereignete sich um 15:51Uhr ein Verkehrsunfall auf der „Siegener Straße“ in Lütringhausen.

Ein 53-jähriger Mann aus Kirchhundem befuhr gemeinsam mit seiner 59-jährigen Ehefrau von Stachelau kommend die „Siegener Straße“ (B54) und verlor vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen PKW, Renault. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in der Folge durch die Wucht des Aufpralls umgekippt, so dass der PKW auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und konnten von der Feuerwehr Olpe aus dem Auto befreit werden.

Während der Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb, wurde die Beifahrerin verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der PKW wurde total beschädigt. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

(st/red) Olpe 16.10.2016 | Erstmeldung | Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Olpe Lütringhausen. Ein in Richtung Olpe fahrender PKW verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf krachte das Fahrzeug in eine Böschung, welche wie eine Sprungschanze wirkte. Nachdem der PKW einen Baum streifte wurde er durch diesen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort auf dem Dach liegen.

Ein zufällig am Unfallort vorbeikommender Feuerwehrmann leistete sofort erste Hilfe, dennoch verstarb ein Fahrzeuginsasse noch an der Unfallstelle. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kam ermittelt derzeit die Polizei. Wir berichten nach…

Fotos: M.Groß / Sauerlandticker.de