(wS/ots) Olsberg | Am 28. August 2016 kam es gegen 02.30 Uhr zu einem Tötungsdelikt in Olsberg. Ein 48-jähriger Mann wurde in seinem Haus Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Die Mordkommission aus Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit noch an. Ein Pressevertreter der Polizei ist vor Ort. Telefonische Erreichbarkeit: 0152 54553622